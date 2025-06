Battlefield 6 i kolejny przeciek! Do sieci trafiło 15 minut rozgrywki

W sieci wylądował kolejny nieoficjalny gameplay z gry Battlefield 6. Ci, którzy już go zobaczyli, twierdzą jedno – seria wraca do formy sprzed lat.

Wielki przeciek i wielka nadzieja wobec Battlefield 6

Fani serii Battlefield wstrzymali oddech – do sieci wyciekło 15 minut surowego, ale elektryzującego materiału z wersji alpha Battlefield 6. Choć nagranie już znika z platform na żądanie EA, ci, którzy zdążyli je zobaczyć, mówią jedno: to powrót, na który czekaliśmy od lat. Nowy Battlefield porzuca eksperymenty z futuryzmem i historycznymi konfliktami. Zamiast tego wraca do nowoczesnych, realistycznych starć – stylistycznie i klimatycznie nawiązując do kultowego Battlefield 3.

Wyciek pokazuje klasyczny tryb Rush, ale w zupełnie nowej odsłonie. Szybkie tempo, dynamiczne wymiany ognia, zaskakująco dopracowany system zniszczeń i gęsta atmosfera pola bitwy sprawiają, że trudno oderwać wzrok. Budynki sypią się pod naporem pocisków, otoczenie reaguje na każdy wybuch, a rozgrywka wciąga od pierwszej minuty. To dokładnie ten Battlefield, którego brakowało – surowy, nieprzewidywalny, intensywny. Gracze, którzy tęsknili za klimatem Bad Company 2 czy BF3, poczują się jak w domu. Co więcej, obecna jakość materiału – mimo że to dopiero wczesna wersja – daje nadzieję, że DICE naprawdę słucha społeczności.

Choć EA wciąż milczy, coraz więcej wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź nastąpi podczas sierpniowych targów Gamescom 2025. Możliwe, że od razu usłyszymy też o becie – być może otwartej dla graczy już w tym samym miesiącu. Premiera? Według nieoficjalnych przecieków celowana jest na koniec 2025 lub początek 2026 roku. I szczerze mówiąc – to dobrze. Po serii zbyt pośpiesznych premier, tym razem warto dać DICE czas, by dopracowali każdy szczegół. Bo jeśli to, co zobaczyliśmy, to dopiero początek, to Battlefield 6 może być nie tylko wielkim powrotem, ale i nowym początkiem dla całej marki.

Źródło: dsogaming.com