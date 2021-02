Battlefield 6 to nie nowe Bad Company. DICE planowało stworzyć remastery

Wygląda na to, że Battlefield 6 to nie kolejna część Bad Company. Wiarygodny insider twierdzi, że DICE pracowało nad remasterami kultowej podserii.

Bad Company (szczególnie druga część) to wyjątkowe odsłony serii Battlefield. Gry oferowały naprawdę przyzwoitą kampanię i wytyczyły szlaki, którymi podążył później fenomenalny Battlefield 3. Niestety, na ten moment nic nie wskazuje na to, aby Parszywa Kompania miała powrócić do łask.

Nowe informacje o BF6 są bardzo obiecujące, a dodatkowo plotki mówią, że gra zaczerpnie ze starszych iteracji cyklu. Siłą rzeczy sieć zalały spekulacje graczy, którzy liczą na Bad Company 3, jednak najwyraźniej będą oni musieli nieco zweryfikować swoje oczekiwania.

Znany insider i redaktor VentureBeat – Jeff Grubb – twierdzi, że Battlefield 6 z całą pewnością nie należy do podserii Bad Company. Co ciekawe, DICE podobno pracowało nad remasterami gier z rzeczonego cyklu, ale zrezygnowało z ich tworzenia, aby zostawić swoją kultową markę na później. Oczywiście o ile BFBC kiedykolwiek powróci.

To nie jest Bad Company 3 – przynajmniej tak ostatnio słyszałem. Ponadto wycofali się z wszelkich prac nad remasterami Bad Company 1 i 2, gdy Vince Zampella (były szef Respawn Entertainment – przyp. red. ) przeniósł się do DICE, ponieważ chcą być ostrożni, gdy wykorzystają markę Bad Company i jak ją przygotują, kiedy lub jeśli wróci. – pisze Jeff Grubb na Twitterze

Jeff Grubb to wiarygodne źródło informacji i dostarczył już kilka potwierdzonych przecieków (między innymi ujawnił remaster NFS Hot Pursuit), jednak nadal są to tylko plotki.

Niemniej powrót Bad Company zdaje się być mało prawdopodobny. DICE z całą pewnością nie chciałoby zawieść oczekiwań fanów i lepiej najpierw wypracować nową formułę dla całej serii Battlefield, a dopiero później sięgnąć po bardzo ciepło wspominaną Kompanię.

