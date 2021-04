Battlefield 6 może zaskoczyć elementami rodem z filmów science-fiction

Battlefield 6 może zaoferować graczom dość nietypowe rozwiązania. Informator wspomina o robotycznym psie, który będzie nam towarzyszył w trakcie starć.

Jakiś czas temu znany informator, Tom Henderson, potwierdził, że BF6 zabierze nas do niedalekiej przyszłości. Jego informacje są dość wiarygodne i dzięki niemu wiemy już całkiem sporo o nadchodzącym shooterze.

Teraz Henderson znów zabrał głos i uraczył nas ciekawymi konkretami. Według jego informacji, w nowym Battefieldzie ujrzymy coś na kształt robotycznego psa. Nietypowy pupil ma być podatny na modyfikację. Co więcej, Henderson myśli, że robot nie posłuży nam za dodatkowy gadżet. Według niego, prędzej będzie to mocno niestandardowy pojazd, na którym najpewniej zamontujemy broń.

O ile brzmi to dość abstrakcyjnie, tak jest to możliwe. Battlefield 6 jest pod względem settingu porównywany przez informatorów do Call of Duty: Black Ops 2. W tytule Activision również widzieliśmy kilka nowoczesnych gadżetów i elementów uzbrojenia. Jeśli w BF6 pojawią się bronie przyszłości, to czemu mielibyśmy nie ujrzeć w nim futurystycznych pojazdów i/lub dronów?

O ile takie mechaniczne „pieski” są używane przez służby mundurowe, raczej nie montuje się na nich broni. To nieduże, wciąż dość eksperymentalne drony. Niemniej EA i DICE mogą pokusić się o odrobinę fantazji i kto wie, może na nowym polu bitwy będą nam towarzyszyć maszyny na czterech nogach. Z pewnością byłyby one ciekawym urozmaiceniem, gdyby wykorzystano je jako pojazdy, a nie małych towarzyszy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.