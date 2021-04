Battlefield 6 ma zawierać świetną mechanikę, której zabrakło w BFV

Informator powiązany z serią BF i CoD twierdzi, że Battlefield 6 przywróci funkcję, której zabrakło w BFV. Gracze otrzymają dodatkową możliwość walki z przeciwnikami.

Battlefield V nie był idealną grą. Ba, niektórzy powiedzą, że to najsłabsza z nowszych odsłon serii i raczej mało kogo to zdziwi. EA nie wykorzystało pełnego potencjału produkcji i odbiło się od ściany. Grze zabrakło paru teoretycznie niewielkich elementów, które jednak miały spore znacznie dla fanów marki.

Jedną z takich rzeczy były „lądowania awaryjne”, które pojawiły się w trailerze gry, ale ostatecznie nie znalazły się w produkcie końcowym. W skrócie – polegały one na rozbiciu uszkodzonego samolotu na ziemi, co doprowadzałoby do powstania okazałej deformacji terenu i oczywiście śmierci przeciwników. Nie znamy powodów zrezygnowania z tej mechaniki, ale przynoszę dobre wieści, jeśli brzmi ona dla Was intrygująco.

Słynący ze swoich przecieków informator, Tom Henderson, twierdzi, że możliwość ta powróci w Battlefield 6. Henderson dodatkowo wspomniał, że zobaczymy ją już w nadchodzącym zwiastunie gry. W pewnym momencie trailera, pionowzlot Osprey ma rozbić się w okolicy oddziału żołnierzy.

Naturalnie to tylko plotka, na której potwierdzenie musimy poczekać. Z drugiej strony od dawna mówi się, że nowy Battlefield zawrze w sobie wiele elementów, których oczekują fani po nowej odsłonie serii. Lądowania awaryjne bez wątpienia są jednym z nich i nie zdziwię się, jeśli doniesienia Hendersona okażą się prawdą.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.