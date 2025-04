Do sieci wyciekły nowe fragmenty rozgrywki z alpha testów nadchodzącego Battlefield 6. Czy rzeczywiście jest na co czekać?

Do sieci wyciekły kolejne nagrania z alpha-testów nadchodzącego Battlefielda. Są one częścią programu Battlefield Labs, do którego zaproszenia wysłano w połowie bieżącego miesiąca. Choć uczestnicy podpisują NDA, przecieków nie brakuje, co potwierdza, że jednak nie wszyscy przestrzegają zakazu ujawniania treści.

Nowy przeciek z nadchodzącej gry Battlefield

Materiały zostały opublikowane przez użytkownika o pseudonimie alisaad4002 w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter). Prezentują one między innymi w trybie Conquest, powietrzne pojedynki myśliwcami, a także system klas przypominający ten z poprzednich odsłon serii. W oczy rzuca się między innymi zaawansowany system „totalnej” destrukcji. Budynki rozpadają się pod ostrzałem i w zasadzie całe środowisko dynamicznie reaguje na poczynania graczy. Oprócz tego mamy do czynienia z innymi ulepszeniami.

Nowe funkcje, które już teraz wzbudzają niemałe emocje wśród fanów cyklu, to m.in. ulepszone wzorce odrzutu broni, realistyczniejsze animacje ruchu, powracający system 3D spotting oraz serwery zoptymalizowane do 60 Hz. Warto jednak pamiętać, że nagrania pochodzą z bardzo wczesnej wersji gry, więc ostateczny produkt może się jeszcze znacząco zmienić.

Premiera nowego Battlefielda jest planowana na rok fiskalny 2026. Obejmuje on okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku. Nabór do Battlefield Labs wciąż trwa – chętni mogą się zapisywać na oficjalnej stronie programu. Można też dołączać do oficjalnego serwera Discord, gdzie pojawiają się najnowsze informacje o serii.

New battlefield 6 leakes 🔥 pic.twitter.com/C5FtdhdCUz — goodboy (@alisaad40002) April 26, 2025

Źródło: GameRant | Insider Gaming