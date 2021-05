EA wskazuje, kiedy prawdopodobnie zobaczymy Battlefield 6. Trochę sobie poczekamy

EA „subtelnie” zapowiedziało, kiedy możemy spodziewać się nowych materiałów z Battlefield 6. Jedni wskazują, że wówczas zobaczymy trailer, ale w sieci pojawiają się również ciekawsze teorie.

Według wielu doniesień, mieliśmy ujrzeć trailer nowego Battlefield jeszcze na samym początku maja. Zwiastun się jednak opóźnia i fani EA są mocno zniecierpliwieni. Niektórzy wskazują nawet, że trailer opóźnił się przez pewien kosmiczny incydent.

Niemniej EA postanowiło częściowo rozwiać wątpliwości, choć ostateczny efekt działań wydawcy jest raczej odwrotny od zamierzonego. Wydawca udostępnił na Twitterze wpis, w którym sugeruje, że na nowe informacje o grze poczekamy aż do czerwca. Niejako potwierdził to także Andy McNamara z Electronic Arts.

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Co ciekawe, nie wszyscy są zgodni, że chodzi o pokaz zwiastuna. W sieci można natknąć się na opinie, że zwiastun otrzymamy już dziś, a w czerwcu rozpoczną się publiczne testy gry. Pokrywałoby się to z faktem, że EA zapowiadało, że rzeczone testy odbędą się najwcześniej w całej historii serii.

Co więcej, nawet informator raczący nas wieściami odnośnie gry, Tom Henderson, wątpi, że na zwiastun przyjdzie nam poczekać aż do czerwca. Twierdzi on, że dziś otrzymamy wyczekiwany trailer lub potwierdzenie terminu prezentacji gry. Wszystko to z uwagi na mające odbyć się dziś spotkanie EA z inwestorami.

Jak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się najpewniej dziś po południu. Nie nastawiałbym się na żadne wielkie ogłoszenia czy prezentacje, choć wszystko jest możliwe. EA każe nam jednak czekać już dość długo na pierwsze materiały z Battlefield 6.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.