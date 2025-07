28 gier za 0 zł. Najlepsze gry za darmo na Steam w lipcu 2025

Oto najlepsze gry za darmo na Steam, które miały premierę w lipcu 2025 roku. Jest w czym przebierać – od szalonych zręcznościówek, przez mroczne horrory, przygodówki i FPS-y, do uroczych gier platformowych.

Kolekcjonujecie gry za darmo w swojej bibliotece na Steam? Jeśli tak, to zaraz wzbogacicie się o najlepsze premiery free to play tego miesiąca, które zebraliśmy dla Was w jednej publikacji.

Wśród nowych darmowych gier znajdziecie zarówno rozbudowane RPG akcji, będzie sporo horrorów oraz strzelanek, ale nie zabraknie też przygodówek i ciekawych eksperymentów. Zdecydowana większość tych “darmoszek” posiada bardzo pozytywne oceny, ale są też takie, które zebrały przytłaczająco pozytywne noty od użytkowników.

Wild West: Prototype

Na Steam udostępniono darmową strzelankę Wild West: Prototype, czyli sieciowy FPS z klimatem Dzikiego Zachodu, który świetnie sprawdzi się w gronie znajomych. Akcja toczy się w otwartym, dzikim miasteczku, bez karabinów maszynowych – zamiast tego mamy rewolwery, strzelby i noże, co nadaje grze oldschoolowy charakter.

Gra obsługuje do 6 graczy i wprowadza ciekawy system “bounty”: pierwszy, który zabije, staje się celem dla wszystkich, co intensyfikuje rozgrywkę. Tytuł celuje w szybkie i chaotyczne potyczki, zatem jest idealny na wieczorne spotkania ze znajomymi. Premiera miała miejsce 14 lipca 2025 roku, a gra od razu przeszła w model free‑to‑play – można ją zatem pobrać i zagrać za darmo.

Wild West: Prototype – pobierz za darmo na Steam

Mecha Break

Mecha Break to darmowy shooter z mechami, który w zaledwie 10 minut od premiery na Steam przyciągnął 50 tys. graczy, więc można mówić o sporym sukcesie. Gra łączy elementy z Titanfalla, Armored Core i Overwatcha, oferując dynamiczne starcia w trybach 3v3, 6v6 i PvPvE.

Gracze sterują różnorodnymi mechami – od snajperów po wojowników wręcz – każdy z unikalnym stylem walki. Produkcja zapewnia rozbudowaną personalizację oraz fabularne tło, więc nie chodzi tutaj jedynie o bezmyślne strzelanie. Choć zawiera typowe elementy free to play, rozgrywka uznawana jest za wyjątkowo efektowną i wciągającą.

Mecha Break – pobierz grę za darmo na Steam

SCP: CB Multiplayer Reborn

Na Steam zadebiutowała również nowa darmowa gra dla fanów grozy i uniwersum SCP. Mowa o SCP: CB Multiplayer Reborn, czyli survival horrorze z dwoma trybami rozgrywki: fabularnym i PvP. W kampanii dla jednego gracza lub w kooperacji wcielamy się w więźnia klasy D, który próbuje wydostać się z laboratorium opanowanego przez anomalie.

Gra oferuje wiele zakończeń i decyzje wpływające na przebieg wydarzeń. W trybie PvP rywalizują różne frakcje, m.in. naukowcy, żołnierze MTF, Chaos Insurgency, a nawet same SCP. Dzięki losowym mapom każda sesja jest inna. Tytuł jest dostępny całkowicie za darmo na Steam.

SCP: CB Multiplayer Reborn – pobierz grę za darmo na Steam

