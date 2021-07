Battlefield Portal ma być wygodne, ale obawiam się powtórki z BattleLoga

By tworzyć nowe tryby do Portal Mode w Battlefield 2042, wystarczy jedynie konto EA bez potrzeby zakupu samej gry lub jej uruchamiania. Wszystko ma dziać się poprzez przeglądarkę internetową.

Na te informacje natknęliśmy się u zagranicznej redakcji MP1st. W poniższym wideo z kanału JackFrags jego właściciel potwierdza wcześniejsze słowa. Wygląda na to, że deweloperzy ponownie decydują się na przeniesienie części funkcji do przeglądarki. W mojej opinii jest to rozwiązanie na plus. Podobna sytuacja ma miejsce w kilkuletnim już Battlefield 3, gdzie listę serwerów znajdziemy właśnie w formie webowej. Nie ukrywam, że czasem obsługa gry w ten sposób bywała problematyczna.

Mam nadzieję, że ta decyzja zaowocuje w BF2042 wygodnym edytowaniem wymyślonej przez nas logiki do trybu Portal. Edycja instrukcji bez potrzeby uruchamiania produkcji brzmi jak idealne rozwiązanie do wprowadzania szybkich poprawek. Możliwość zabawy z tym narzędziem, nie mając zakupionego Battlefield 2042, może wielu skłonić jednak do wyposażenia się we własną kopię gry. Dobrze byłoby przetestować własne skrypty w akcji, prawda?

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o trybie Portal, zachęcam do zapoznania się najpierw z tym artykułem, a później z drugim. Znajdziecie tam wszystkie dotychczasowe informacje na temat tej nowości, jaką jest wspomniany tryb w BF2042.

Wolelibyście, aby omawiany w tekście edytor pozostał jednak w samej grze? A może odpowiada Wam webowa forma? Wiem, że wielu graczom nie odpowiadała np. lista serwerów do BF3. Nie zdziwię się, jeżeli i w tym przypadku może być podobnie.