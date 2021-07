EA ujawnia, jakich funkcji zabraknie w Battlefield 2042

Jeden z deweloperów Battlefield 2042 potwierdził, że w grze na premierę zabraknie trybów rankingowych oraz eSports, choć nie wykluczono ich późniejszego dodania. Niestety, na pewno nie będzie możliwości wynajmowania dedykowanych serwerów.

Jak informuje MP1st, w rozmowie dla Battlefield Nation Justin Wiebe (Senior Design Director w Ripple Effect) potwierdził te przykre wieści. Na szczęście ten nie zaprzeczył, że on i jego koledzy z pracy chcieliby najpierw usłyszeć głos społeczności BF-a. Jeżeli fani serii wyrażą chęć korzystania z meczy rankingowych oraz esportowych, te trafiłyby w późniejszym terminie do Battlefield 2042.

Tak, więc nie ma planu, aby mieć jakikolwiek rodzaj trybu rankingowego lub esportowego w momencie premiery. To jest coś, o czym oczywiście chcemy usłyszeć więcej od społeczności. Jeśli znowu, to – używam tego zwrotu często – ale jeśli jest to coś, co jest ważne dla społeczności, chcielibyśmy o tym usłyszeć, i wiesz, zobaczymy, co się stanie potem.