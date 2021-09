Gra o bananie z włochatymi nogami za darmo na Steamie

Tym razem coś dla prawdziwych fanów bananów z nieogolonymi nogami. Oto Banana Hell. Tytuł zgarniecie za darmo do poniedziałku.

Banana Hell to platformówka, w której wcielamy się w banana i biegamy po planszach, łapiąc kryształy i słuchając monologu bohatera. Brzmi intrygująco. Tym bardziej, że gra ma na Steamie kategorię Rekreacyjne – i jednocześnie Trudne. Jeśli ten opis do Was nie przemawia, to obejrzyjcie poniższy trailer – soundtrack na pewno Was przekona.

Grę odbierzecie, wchodząc na jej stronę na Steamie i klikając zielony przycisk Pobierz. Można to zrobić do poniedziałku 27 września do godziny 19.00 – później tytuł wróci do starej ceny. Nie pozwólcie, by taka okazja przeszła Wam koło ban… nosa.

Oczywiście są też inne oferty na darmoszki. W tym tygodniu w Epic Games Store mamy do odebrania The Escapists, które już kiedyś było rozdawane na platformie. Natomiast za tydzień twórcy Fortnite’a szykują prawdziwą bombę dla fanów strategii. Jaką? Dowiecie się tutaj.

Wart polecenia jest też nasz dział Promocje, gdzie często piszemy o bezpłatnych produkcjach. Znajdziecie je pod tym adresem, wybierając kategorię Gry za darmo. Niemniej banan jest wyjątkowy – nie zapomnijcie go odebrać.