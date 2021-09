The Escapists do odebrania za darmo. Za tydzień ogromny hit dla fanów strategii

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Darmowe gry na Epicu przyciągają co tydzień miliony. Od dziś do zgarnięcia jest kolejny prezent, którym jest The Escapists. Myślę, że jednak znacznie więcej osób zainteresuje się gratisem, który będzie można zgarnąć za tydzień.

The Escapists możecie zgarnąć od dzisiaj, od godz. 17:00 do 30 września, do godz. 16:59. Warto od razu przypisać tytuł do swojego konta, aby przypadkiem nie zapomnieć.

W tej produkcji zadaniem graczy jest wcielenie się w jednego z więźniów i ucieczka z więzienia. Nie będzie to proste, ponieważ najpierw trzeba przygotować się do tego zadania. Gromadźcie przedmioty, twórzcie nowe i nie dajcie się złapać strażnikom. Warto wspomnieć, że jest możliwa gra w języku polskim, co na pewno spodoba się niejednemu naszemu Czytelnikowi. W momencie pisania tego artykułu na platformie Steam jest po prostu zalew przytłaczająco pozytywnych, ostatnich recenzjach.

Już za tydzień do odebrania będzie ogromny hit dla fanów strategii. Uwaga, mowa o… Europa Universalis IV, czyli przez wielu jedna z najlepszych strategii ostatnich lat. Grę otrzymamy wszyscy w standardowym wydaniu, więc o ewentualnych DLC trzeba pomyśleć we własnym zakresie. Mimo to, warto zainteresować się tym tytułem nawet w takiej formie.

Darmowe gry, ah te darmówki. Każdy je kocha, prawda? Tak się składa, że jeśli nie chcecie przegapić informacji na temat właśnie takich prezentów, dobrze jest zaglądać od czasu do czasu w zakątki Działu Promocji. Znajdziecie tam właśnie takie okazje, a także masę świetnych ofert na gry, dodatki oraz akcesoria i sprzęty gamingowe.