Twórcy Baldur’s Gate 3 zapowiadają nową grę? Projekt jeszcze bardziej ambitny

Na kilka miesięcy po premierze Baldur’s Gate 3 gra wciąż jest na ustach społeczności. Odbywa się to głównie za sprawą nagród przyznawanej produkcji Larian Studios, choć swoje 3 grosze dorzucili również sami twórcy. W ostatnich dniach mieli sporo do powiedzenia na temat przyszłości gry, a także kolejnego projektu. Ten ma być niezwykle ambitny.

Baldur’s Gate 3 otrzyma wyjątkową kontynuację?

Nie trzeba nikogo przekonywać do faktu, że Baldur’s Gate 3 to jednak z najlepszych gier tego roku, która na dodatek została doceniona. Zachwyceni byli nie tylko recenzenci, ale również i gracze. Frekwencja tych drugich dopisała na tyle, że sprzedaż tytułu zaskoczyła samych twórców. Nie ma się jednak co dziwić, wszak to jedna z lepszych gier obecnej generacji. Poza tym, Wrota Baldura otrzymały aż osiem nominacji w ramach nadchodzącej gali The Game Awards.

Tak dobrym wynikiem może pochwalić się jeszcze tylko Alan Wake 2. Na szczęście przy okazji kolejnych sukcesów swojej gry, twórcy mają wiele ciekawych rzeczy do wyjawienia. Jeden z twórców gry wyjawił, iż jest zachwycony przyjęciem ich gry. To tylko motywuje do dalszej pracy, a jest do czego. Kolejny tytuł studia będzie produkcją jeszcze bardziej ambitną, deweloperzy chcą w ten sposób przekroczyć wszystkie swoje dotychczas znane granice.

Nie poznaliśmy co prawda żadnych szczegółów, ale i na to przyjdzie pewnie czas. Co ciekawe, dobrych wieści doczekali się też posiadacze konsol Xbox. Chcielibyście zagrać w tytuł na swojej konsoli Microsoftu? No to niedługo będziecie mieli (wreszcie!) okazję. Larian Studios zapowiedziało, że posiadacze tego sprzętu mogą wypatrywać ciekawych doniesień w najbliższej przyszłości. Doskonale wiemy, że chodzi o nowe wydanie gry na konsole, które do tej pory pominięto, czyli Xbox Series X|S.