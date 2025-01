Jedna z najlepszych gier 2024 roku do kupienia za jedyne 34 zł w wersji na Steam

Balatro zgarnęło wiele nagród “gry roku”, a także tony innych wyróżnień. Poza tym cieszy się ogromną estymą wśród krytyków, jak i graczy, przekonując do siebie mnóstwo fanów.

Stworzona przez niezależnego dewelopera gra łączy ze sobą zasady i estetykę pokera z podejściem znanych z gier o budowaniu talii w roguelike’ach. To chyba jedna z niewielu gier, które faktycznie mogą przekonać do siebie nawet tych, którzy na co dzień kartami wcale się nie interesują. Patrząc na zachwyt, “przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam, a także i liczbę nagród, zdecydowanie mówimy o jednej z najlepszych produkcji 2024 roku. Teraz kupicie ją znacznie taniej!

Grę otrzymacie w formie kodu aktywacyjnego na platformę Steam.