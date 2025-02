Co zamiast Civilization 7? Nasze 10 propozycji

Spis treści:

Old World – lepsze niż Civilization 7?

Nierzadko zdarza się, że twórcy kultowych serii decydują się na zmianę barw i samodzielne rozwijanie własnych projektów. Bywa też, że te projekty mocno inspirują się wcześniejszymi dziełami danych deweloperów. Właśnie tak jest w przypadku gry Old World od studia Mohawk Games. Głównym twórcą gry był Soren Johnson, który na swoim koncie ma choćby kultowe Sid Meier’s Civilization IV. Z takimi umiejętnościami i doświadczeniem gracze mogli być pewni, że nowa strategia designera spełni ich oczekiwania.

Wydana w 2022 roku gra może pochwalić się mnóstwem pozytywnych opinii na Steam. Tytuł pozwala nam przejąć stery starożytnej cywilizacji, a celem jest przeprowadzenie jej przez kolejne wieki, dbając przy tym o równomierny rozwój kultury, nauki, militariów czy gospodarki. Tytuł wymaga od nas wielowektorowego podejścia do zarządzania imperium. Od naszych decyzji zależeć będzie, czy podróż przez kolejne tysiąclecia odbędzie się w upragnionym kierunku, czy też naszą cywilizację czeka rychła zagłada i skazanie na zapomnienie.

Crusader Kings III – klasyk na setki godzin

Crusader Kings 3 to strategiczna gra RPG osadzona w średniowieczu, gdzie gracz wciela się w rolę władcy i próbuje poprowadzić swoją dynastię do chwały. Tytuł oferuje inny rodzaj zabawy niż np. Civilization 7. W tym wypadku Rozgrywka skupia się na zarządzaniu państwem, prowadzeniu wojen, dyplomacji, a także na intrygach i spiskach. To właśnie ten aspekt relacji z innymi władcami jest kluczowy — podobnie jak tworzenie dynastii i koneksji, choćby poprzez mariaże. Crusader Kings 3 oferuje ogromną mapę Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a także tysiące postaci mocno osadzonych w historycznych realiach. Gra to istny kolos jeżeli chodzi o tabelki, statystyki i wszelkiej maści zależności. Pozycja bezwzględnie na setki godzin prowadzenia dynastii i królestwa do wiecznej chwały.

Tym bardziej że podobnie jak w Cywilizacji, tak i w tym przypadku mamy do czynienia z samodzielnym kreowaniem naszej historii. Każda rozgrywka jest unikatowa, a my możemy obierać różne strategie. Dynastia pokoju, władca-imperator czy masowa ekspansja, to wszystko zależy od nas.

Victoria 3 – rewolucja przemysłowa

A co powiecie na zmianę realiów historycznych? O ile Civilization 7 pozwoli nam przebyć wiele wieków, tak Victoria 3 od Paradoxu skupia się na erze wiktoriańskiej upływającej pod znakiem rewolucji przemysłowej. Rozgrywka w grze 3 koncentruje się na zarządzaniu gospodarką, polityką i społeczeństwem. Nasze zadanie to nie tylko dbanie o rozwój przemysłu, handlu, infrastruktury, a także o poziom zadowolenia różnych grup społecznych, takich jak robotnicy, inteligencja czy arystokracja. Kluczowym elementem gry jest również dyplomacja, pozwalająca na nawiązywanie sojuszy, prowadzenie wojen i rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych.

Victoria 3 charakteryzuje się dużym realizmem historycznym i skomplikowanymi mechanizmami, które pozwalają na głębokie zanurzenie się w realia epoki wiktoriańskiej. Gra oferuje również rozbudowany system społeczny, uwzględniający różnice klasowe, ideologie i ruchy polityczne.

