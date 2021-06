Gra Avatar na porównaniu ze swoim filmowym pierwowzorem. Ubisoft, robisz to dobrze

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Do sieci trafiło porównanie filmowego Avatara z 2009 roku z jedną z najnowszych produkcji Ubisoftu. Dzięki temu nagraniu widać, jak dużo uwagi poświęcono odwzorowaniu świata przez deweloperów w Avatar Frontiers of Pandora.

Już niejednokrotnie publikowaliśmy na łamach naszego serwisu materiały użytkownika Cycu1. Tym razem stworzył zestawienie podobnych do siebie kadrów z ostatniego materiału Ubisoftu z grą Avatar oraz samego filmowego dzieła z 2009 roku. Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się nagranie:

Produkcji wydawcy serii Assassin’s Creed nie można zarzucić złego odwzorowania oryginału. Przedstawione ujęcia prezentują się niesamowicie i jakbym nie znał kontekstu, to byłbym w stanie uwierzyć, że pochodzą z samego filmu. Na pewno znacząco przyczynił się do tego użyty w grze Ray Tracing, a także dopracowane animacje.

Moją uwagę przykuło szczególnie to, że deweloperzy mocno trzymają się pierwowzoru. Nie próbują stworzyć na nowo czegoś, co już kiedyś zostało stworzone. Mam tylko nadzieję, że tak pozostanie i twórcy nie odbiją w inną stronę, ponieważ obecnie prezentuje się to naprawdę dobrze.

Na ten moment na temat Avatar: Frontiers of Pandora nie wiemy za wiele. Tytuł ma pokazać się w 2022 roku i zmierza jedynie na next-genowe konsole oraz PC. Na szczęście jeden z twórców zdradził też kilka innych, przydatnych informacji, o których możecie przeczytać tutaj.