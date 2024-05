Dodatek do The Sims 4 za darmo. Spieszcie się odbierać

The Sims 4 niebawem ma dostać kolejny pokaźny zastrzyk zawartości, a wszyscy czekamy na piątą część . Tymczasem EA rozdaje dodatki za darmo!

Jeżeli lubujecie się w roślinach, uatrakcyjnianiu wnętrz i generalnie obcowaniu z naturą, to najnowszy prezent od EA wydaje się przeznaczony idealnie dla Was.

The Sims 4 – tak odbierzecie darmowy dodatek

Od razu zaznaczę, że jeśli ominęła Was ta wieść, The Sims 4 dostępne jest w formie free-to-play na każdej platformie. Dlatego też wcale nie trzeba kupować gry, aby odbierać przedmioty do niej, skoro każdy może pobrać pliki bez konieczności płacenia. Tytuł znajdziecie m.in. w tym miejscu w edycji na PC. Darmowy dodatek dotyczy niestety wyłącznie komputerowej wersji gry na EA App.

DLC nie jest może jakoś szczególnie bogatym w zawartość wydaniem, ale z pewnością spodoba się wszystkim tym, którzy stawiają na uatrakcyjnianie wnętrz. Teraz zrobicie to jeszcze lepiej dzięki zestawowi “Kwitnące wnętrza”. W paczce znajdziecie aż 24 przedmioty do domu, w tym półki, rośliny, donice, drzewa czy inne formy wyrażania miłości do natury.

Polecam wybranie płatności za pomocą PayPal – nie musicie wtedy podawać danych karty kredytowej, a przypisanie produktu do konta przebiegnie szybko, nawet bez konieczności logowania się na konto płatności.

“Zamień pomieszczenie w mały raj na ziemi, umieszczając w nim wiszące i doniczkowe rośliny. Zieleń roślin pojawi się nawet na zasłonach i dekoracjach ściennych. Będzie tak zielono, że poczujesz się jak w prawdziwej szklarni” – obiecują twórcy. Gdy odbierzecie go raz, już na zawsze pozostanie na Waszym koncie.

Jeśli znudziła Wam się podstawowa wersja gry, polecam skorzystać z kodów. Dokładny poradnik i kompletną listą znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: EA