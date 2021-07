Walka w AC: Valhalla jest dla Ciebie zbyt łatwa lub zbyt trudna? Nowy patch to zmieni!

Ubisoft poinformował w internecie na temat wprowadzenia za niedługo aktualizacji do Assassin’s Creed Valhalla. Wprowadzi ona między innymi rozbudowany system skalowania poziomów.

Czego by nie mówić o Assassin’s Creed, choć jest to bardzo dobra gra, do idealnych według wielu nie należy. Mimo to, zaskarbiła sobie serca ogromnej liczby graczy, a Ubisoft nie ma zamiaru jeszcze przez długi czas porzucać rozwoju swojej produkcji. Dziś dowiedzieliśmy się, że deweloperzy usprawnią jeden z systemów gry i dodadzą do niej rozbudowaną opcję skalowania poziomów przeciwników. Aktualizacja, która doda tę nowość zadebiutuje już 27 lipca 2021 roku.

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2021

Dzięki nowemu ustawieniu każdy będzie mógł dostosować to, jakim wyzwaniem będą potyczki z przeciwnikami. Do wyboru będzie aż 5 różnych możliwości:

Default

Off

Comfort

Harder

Nightmarish

Bardzo cieszy takowa zmiana, ponieważ będzie ona czymś zupełnie opcjonalnym. Jeżeli komuś odpowiada obecny stan gry, wystarczy pozostać przy „Off”. Pozostałe możliwości pozwolą graczowi dowolnie wybrać, czy ten będzie mierzył się z mniejszym lub większym wyzwaniem.

Bez wątpienia omawiany w artykule „ficzer” spodoba się wielu graczom i być może dla wielu z nich będzie to powód, by powrócić do gry. Szczególnie jest to dobry pomysł, ponieważ już niedługo ma zadebiutować do Assassin’s Creed Valhalla DLC o nazwie Oblężenie Paryża. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.