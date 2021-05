Dzięki Valhalli, seria Assassin’s Creed pobiła swój własny rekord

Ubisoft potwierdził, że Assassin’s Creed Valhalla to prawdziwie rekordowa odsłona serii. Wydawca wspomina o wielkim sukcesie swojej hitowej produkcji.

Nie jest żadną tajemnicą, że Valhalla przyjęła się wyjątkowo ciepło wśród graczy. Przygody Eivor przypadły do gustu wielu weteranom serii, ale też zupełnie nowym użytkownikom Animusa. Za sukcesem stanął nie tylko popularny setting, ale też jakość gry, wszak (pomijając błędy) jest to bardzo solidna produkcja.

Co więcej, sukces gry podkreśla sprzedaż. Jak zauważył portal VGC, Ubisoft pochwalił się świetnymi wynikami produkcji. Okazuje się, że Valhalla niejako pobiła rekord całej serii. Tytuł przyczynił się do wygenerowania przez serię (licząc od marca 2020 roku do marca 2021 roku) 50% przychodów więcej względem poprzedniego rekordowego okresu. Jak widać, wikingowie przyjęli się świetnie.

Wcześniejszy najwyższy wynik zanotowano w okolicach debiutu Assassin’s Creed 3. Co więcej, AC3 do dzisiaj może pochwalić się najlepszym wynikiem sprzedanych kopii w ciągu premierowego kwartału. Mimo to, Valhalla zanotowała najwyższy wynik w tygodniu debiutu.

Za świetne osiągi Valhalli w kwestii przychodów odpowiadają z pewnością mikropłatności, które są teraz bardziej popularne, niż w 2013 roku. Nie zdziwię się, jeśli Valhalla pobije jeszcze kilka rekordów Ubisoftu. Francuzi mogą być bardzo dumni ze swojego hitu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.