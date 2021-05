Recenzje Assassin’s Creed Valhalla Gniew Druidów. Nie wszyscy są zachwyceni

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Assassin’s Creed Valhalla Gniew Druidów. Co ciekawe, recenzenci nie są do końca zgodni w swoich ocenach.

Już 13 kwietnia w ręce graczy trafi pierwszy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft podzielił się już premierowym zwiastunem, a pierwsi recenzenci ocenili rozszerzenie.

Większość krytyków odniosła się do Gniewu Druidów pozytywnie, choć zdecydowanie nie wszyscy są zadowoleni z nowej zawartości. Oceny niektórych portali są dość niskie, ale i tak przeważają wysokie noty.

Oto zestawienie niektórych ocen dodatku Gniew Druidów:

GodIsaGeek – 9/10

WCCFTech – 8/10

PushSquare – 8/10

PCGamesN – 8/10

WindowsCentral – 3.5/5

GameRant – 3/5

ScreenRant – 3/5

GameSpot – 5/10

Całkiem ciepłe słowa zbiera historia. Nowe postacie da się lubić i zadania fabularne dają radę. Dodatkowo recenzenci chwalą masę nowych przedmiotów i umiejętności. To rzekomo po prostu przyzwoite rozwinięcie znanej formuły.

Co więcej, sporo pochwał zbiera też sama Irlandia. Świeża mapa jest dość spora i ma prezentować się bardzo dobrze. Miłośnicy eksploracji powinni być zadowoleni. Za plus wymienia się też pomniejsze nowości, które urozmaicają rozgrywkę.

Jeśli jednak liczycie na zupełnie nową przygodę, która odmieni Valhallę, możecie się zawieść. To po prostu więcej podobnej gry, ale z paroma nowinkami. Jeśli mieliście dość Eivor w okolicach finału, Gniew Druidów zapewne nie powali Was na kolana. Niewielka liczba urozmaiceń to najczęściej wymieniana wada rozszerzenia.

Niemniej wygląda na to, że to po prostu dobry dodatek. Wygląda na to, że Ubi podeszło do niego dość bezpiecznie, ale nie ma w tym niczego przesadnie złego. Zobaczymy, czy gracze podzielą entuzjazm recenzentów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.