Aktualizacja 1.20 Assassin’s Creed Valhalla. Oczekiwane nowości już w grze

Assassin’s Creed Valhalla zyskało aktualizację 1.20. W grze pojawiła się oczekiwana funkcja transmogryfikacji, nowe skille i wiele więcej.

Najnowsze Assassin’s Creed to świetna gra, która przyniosła ze sobą wielkie obietnice Ubisoftu. Wydawca gwarantuje długi rozwój produkcji i na ten moment dotrzymuje słowa.

Do gry trafi dziś łatka 1.20, która dodaje wiele ciekawych nowości. Oczywiście wraz z nimi pojawiły się poprawki błędów i usprawnienie zabawy.

Nowości w aktualizacji 1.20 do Assassin’s Creed Valhalla

Ubi przygotowuje się do wielkanocnego eventu w grze i wprowadza jego wsparcie. Festiwal Ostara wystartuje 18 marca i potrwa do 8 kwietnia. Gracze zgarną w nim specjalne nagrody i wezmę udział w wyjątkowych aktywnościach. Konkrety poznamy 18 marca, kiedy to Ubi opublikuje stosowne ogłoszenie.

Wydawca wysłuchał też próśb graczy. W Valhalli pojawiła się możliwość transmogryfikacji przedmiotów. Funkcję tę możecie kojarzyć z gier MMO. Pozwala ona na zmianę wyglądu ekwipunku na wzór innego rynsztunku z tej samej kategorii. Dokonamy tego u kowala w Ravensthorpe za skromną opłatą, a konkretnie za 50 srebrników.

Co więcej, do gry trafiło kilka świeżych wzmocnień naszego Eivora. Tak prezentuje się lista nowych umiejętności:

Fearless Leaper – kiedy aktywujemy umiejętność, obrażenia od ataku z wyskoku mają większy obszar działania i mogą być zadawane na dowolnej wysokości.

Raven’s Loot – nasz kruk zbiera łupy z celów zabitych atakami dystansowymi.

Loot Food – Eivor ma teraz większą szansę na zebranie prowiantu z pokonanych przeciwników.

Ubisoft zadbał też o wzmocnienie immersji. Jeśli nie podoba się Wam aktualne ustawienie kamery, to możecie je zmienić. Opcja zbliżenia kamery przysunie widok do pleców Eivora i oddali się w chwili walki. Ustawienie możecie zmienić w opcjach rozgrywki.

Dodatkowo poprawiono kilkadziesiąt błędów i niedoróbek. Ich pełną listę znajdziecie w podsumowaniu Ubisoftu. Polecam je przeczytać nawet osobom niegrającym w Valhallę. Znajdziecie w nim masę zabawnych gagów.

Waga aktualizacji 1.20 na wszystkich platformach prezentuje się następująco:

PC: ~15.85 GB

PlayStation 4: ~12.6 GB

PlayStation 5: ~12.28 GB

Xbox One: ~12.82 GB

Xbox Series: ~17.97 GB

Patch powinien być dostępny do pobrania od 13:00 czasu polskiego.

Assassin’s Creed Valhalla ma ostatnio problemy

Nowe aktualizacje bardzo cieszą, ale Valhalla mierzy się teraz z wieloma problemami. Gracze są niezadowoleni i wprowadzenie świeżej zawartości nie rozwiązuje obecnych kłopotów Ubi.

Na fora poświęcone grze stale powraca wątek mikrotransakcji. Gracze nadal (moim zdaniem słusznie) narzekają na przesadnie drogie i zbyt pomocne dodatki, które chcąc nie chcąc mocno irytują osoby, którym nie widzi się dopłacanie do i tak nietaniego produktu.

Na dokładkę Ubi padło ofiarą krytyki za niedawno wprowadzoną nowość. Gromko zapowiadane Rzeczne Najazdy nie zadowoliły graczy i rzekomo są mocno powtarzalne. Nie na to liczyli fani produkcji, ale może uda się rozwinąć tę aktywność w przyszłych łatkach.

Mimo wszystko, gra nadal się rozwija. Świetna sprzedaż Valhalli mocno zmotywowała Ubisoft do usprawniania produkcji i jestem pewny, że wiele problemów zostanie rozwiązanych w następnych aktualizacjach. Szkoda, że na poprawki poszczególnych niedoróbek musimy tak długo czekać.

