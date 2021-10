Trzeci dodatek do Assassin’s Creed Valhalla przedstawi „świt Ragnaroku”. Przecieki zdradzają szczegóły

Po dwóch pełnoprawnych dodatkach fabularnych do Assassin’s Creed Valhalla Ubisoft niedługo może zapowiedzieć kolejny. Ten nazywać się ma „Dawn of Ragnarok” i przedstawi Svartalfheim – tak twierdzi znany leaker.

Assassin’s Creed Valhalla cały czas się rozwija

Świetnie przyjęta „wikińska” część serii Assassin’s Creed doczekała się już dwóch dodatków. „Oblężenie Paryża” i „Gniew Druidów” okazały się dość udanymi fabularnymi rozszerzeniami. Niestety nie wprowadziły za bardzo nowej jakości do bazowej gry. Dlatego też liczymy, że tym razem Ubisoft da nam mocny powód do powrotu do tego świata.

Jak twierdzi znany leaker i data miner jOnathan, najnowszy dodatek do AC Valhalla zatytułowany ma być „Dawn of Ragnarok”. Dowiedział się tego dzięki studiowaniu niedawnej aktualizacji do gry. Wedle uzyskanych informacji, gracz trafi do Svartalfheim, aby wziąć udział w zmierzchu bogów.

Osiągnięcia, jakie udało się odkopać, dotyczą m.in. zdobycia wszystkich rejonów tej krainy i odkrycia wszystkich schronów krasnoludów. Do tego będziemy mogli w pełni ulepszyć karwasz Odyna, zdobędziemy nową broń (Atgeir) i nauczymy się kolejnych umiejętności, jak latanie i niewidzialność.

Fabularnie zapewne weźmiemy udział w olbrzymiej bitwie bogów świata AC Valhalla. Warto wspomnieć, że w mitologii nordyckiej Svartalfheim jest krainą krasnoludów, znajdującą się w samym środku Ziemi. Dzięki temu krasnoludy bojące się światła słonecznego mogły zająć się tym, co uwielbiają najbardziej – wydobywaniu i przerabianiu złota i innych cennych kruszców.