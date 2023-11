Za darmo dla wszystkich. Ubisoft rozdaje Assassin’s Creed w wiktoriańskim Londynie

Wiem, że w ostatnim czasie grami obrodziło, ale być może i tak nie macie w co grać? To żaden problem, bo co i rusz są nowe gry za darmo do odebrania. Kolejna pozycja to jednak spore zaskoczenie. Produkcję rozdaje sam Ubisoft w swoim oficjalnym sklepie. Mowa o wersji na PC, której odbiór wiąże się z przypisaniem gry do naszego konta Uplay.

Assassin’s Creed Syndicate nową grą za darmo od Ubisoftu

Assassin’s Creed Syndicate do odbioru kompletnie za darmo może stanowić pewnego rodzaju przedświąteczne przygotowania Ubisoftu. Jeżeli tak, to jestem zdecydowanie za! Niemniej, o ile akurat tą częścią serii nie dysponujecie, odbierzecie ją bez opłat w tym miejscu. Wystarczy jedynie zalogować się na swoje konto, kliknąć „Play Now” (zaznaczając oczywiście wersję standardową) i… tyle. Proste!

Syndicate oryginalnie zadebiutowało w 2015 roku i spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony krytyków, lecz dość mieszanymi opiniami wśród graczy. To jedna z ostatnich części utrzymanych w ramach wyznaczonych przez poprzednie gry z cyklu. Później Ubisoft poszedł na całą, dorzucił elementy RPG, zrestartował serię i w ten sposób otrzymaliśmy najpierw Origins, potem Odyssey, a na końcu Valhalla (Mirage nie liczę, bo wróciło do klasyki). No, potem przyjdzie jeszcze czas na Assassin’s Creed RED, ale to kwestia przyszłości.

Oferta na darmową grę od Ubi obowiązuje do 6 grudnia 2023 roku, do godziny 14:00.