Assassin’s Creed: Shadows z nową darmową zawartością fabularną. Szczegóły aktualizacji

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, które ujawniono pod koniec ubiegłego miesiąca, gra Assassin’s Creed: Shadows otrzymała nową aktualizację. Patch oznaczony został numerem 1.0.4 i jest już dostępny do pobrania na komputerach osobistych (8,5 GB na Steam, 9 GB na Mac i 17 GB na pozostałych platformach), a także na konsolach PlayStation 5 (około 5 GB) oraz Xboksach Series X/S (20 GB). Poniżej szczegóły!

Nowa aktualizacja do Assassin’s Creed: Shadows. Szczegóły

Aktualizacja dostarczyła nowości w postaci darmowej zawartości fabularnej, usprawnień oraz poprawek błędów. Pierwsza z wymienionych atrakcji to niewielki dodatek pod tytułem The Works of Luis Frois. Gracze mogą spodziewać się spotkania z tytułowym jezuitą, Luisem Frois. Nasze zadanie to z kolei odzyskanie zaginionych notatek oraz zapewnienie ochrony postaci znanej jako Lady Satoko. Do dodatku dostęp uzyskujemy dopiero po zrobieniu questa Droga, którą kroczy związanym z Yasuke.

Oprócz tego twórcy dodali do gry nową sekcję bazy danych (Codex), w której znajdziemy opisy licznych postaci pobocznych. Na tę nowość czekało całkiem sporo graczy, co zresztą Ubisoft sam zauważył w oficjalnym komunikacie. Jeżeli zaś chodzi o poprawki, te obejmują różne zadania, błędy związane z mechaniką skradania się, problemów z interfejsem, a także… nadmierną ilość jeleni pojawiających się na drogach. Dodatkowo deweloperzy rozwiązali różne problemy wizualne w trybie fotograficznym.

Przypomnijmy, że AC: Shadows zadebiutowało 20 marca bieżącego roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S.