Assassin’s Creed: Shadows – twórcy ujawnili plany rozwoju i masę darmowych nowości

Ubisoft ujawnił szczegóły dotyczące planu rozwoju gry Assassin’s Creed: Shadows. Wszystko wskazuje na to, że będzie to długotrwałe wsparcie.

Premierę gry Assassin’s Creed: Shadows w marcu bieżącego roku można definitywnie uznać za bardzo udaną. Nic więc dziwnego, że Ubisoft zamierza tę sytuację wykorzystać, aby jeszcze przez dość długi czas rozwijać swoją produkcję i utrzymać przy niej możliwie jak największą liczbę graczy przez długi czas. Z tego względu korporacja ujawniła szczegółowy harmonogram wsparcia dla Shadows na 2025 rok.

Assassin’s Creed: Shadows w 2025 roku. Plany rozwoju i nowości

Zainteresowani mogą znaleźć trwający nieco ponad cztery minuty materiał w serwisie YouTube, który pojawił się na oficjalnym kanale Ubisoftu. To właśnie w nim usłyszeć możemy między innymi o dodatku Claws of Awaji, a także licznych mniejszych nowościach, jakie otrzymamy w najbliższej przyszłości.

Oczywiście, główną atrakcją wideo jest wspomniany dodatek Claws of Awaji, którego wydanie zaplanowano na bieżący rok. Wprowadzi on zupełnie nową lokację w postaci tytułowej wyspy. Do tego dojdą nowe misje, przeciwników i broń w postaci kija Bo dla Naoe. Warto w tym momencie zaznaczyć, że osoby, które zakupiły podstawową wersję produkcji w przedsprzedaży otrzymają rozszerzenie za darmo.

Oprócz tego usłyszeliśmy co nieco o aktualizacji zaplanowanej na maj bieżącego roku. Wówczas otrzymamy nieco mniejszy dodatek fabularny pod tytułem The Works of Luis Frois. W tym przypadku możemy spodziewać się kolejnych nowych zadań, a także umiejętności oraz różnego rodzaju aktywności. Jak sugeruje sam tytuł, poznamy tutaj lepiej jezuickiego misjonarza Luisa Froisa. W drugiej połowie maja do gry trafi z kolei aktualizacja, która pozwoli wyłączyć pewne efekty wizualne, np. obrysowanie postaci podczas skradania się.

W międzyczasie powinniście spodziewać się także nowej bezpłatnej zawartości w Animus Hub. Na liście nowości pojawiła się również Nowa Gra+. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Przypomnijmy, że AC: Shadows jest dostępne na PC, a także na konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło: IGN