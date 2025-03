Triumf Assassin’s Creed Shadows nie tylko na Steam, ale i na PS5. Ubisoft ma się z czego cieszyć

Chyba każdy pamięta, jak wielka krytyka spotkała Ubisoft przy okazji zapowiedzi i szczegółów nowej odsłony serii Assassin’s Creed. Tym razem seria cofa nas do feudalnej Japonii, gdzie wcielamy się w dwójkę głównych bohaterów, ale przede wszystkim jeden z nich – czarnoskóry wojownik Yasuke – wzbudził gigantyczne kontrowersje. Mimo tego, że gra przed premierą obrywała niemal z każdej strony, gracze dosłownie się na nią rzucili.

I to nie tylko na Steam. Już wcześniej pisaliśmy, jak dużą premierą z wręcz historycznym wynikiem dla Ubisoftu jest właśnie ta gra. Szybko po premierze okazało się, że to najpopularniejsza odsłona serii do tej pory wydana na platformie Steam. Co więcej, w chwili pisania tego artykułu gra ma „bardzo pozytywne” opinie odbiorców, a łącznie opinii jest prawie 10 tys. No cóż – czyli jednak krytycy są w mniejszości?

Tym bardziej wskazuje na to kolejny sukces Ubisoftu, czyli wersja Assassin’s Creed Shadows na PlayStation 5. Zgodnie z danymi serwisu True Trophies czerpiącego informacje z ponad 3 mln kont PSN, najnowsza premiera francuskiego giganta jest drugą największą premierą tego roku na konsolę PlayStation 5. Bez zaskoczenia – pierwszą nadal pozostaje Monster Hunter Wilds. Warto zaznaczyć, że od premiery minęło zaledwie 5 dni, w tym jeden weekend. Istnieje spora szansa na to, że wkrótce liczby te będą jeszcze większe. Ubi i tak dziękowało graczom za pozytywny i gromki odbiór gry.

Źródło: True Trophies