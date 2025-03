Gracze nękają twórców Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft zatrudnia prawników

Twórcy Assassin’s Creed Shadows z problemami

Nie da się ukryć, że od pierwszych zapowiedzi gra Assassin’s Creed Shadows budzi duże kontrowersje wśród graczy. Liczba zarzutów wobec produkcji jest spora, a fani do tej pory narzekali na odświeżanie tego samego, podejście twórców do dokładności historycznej wobec Japonii czy zaproponowanie nam akurat takiej dwójki bohaterów, jaką znajdziemy w grze. Niestety, cała sytuacja nie skończyła się na internetowych dysputach, a dochodzić zaczęło nawet do nieusprawiedliwionych ataków na deweloperów.

Jak donosi PC Gamer, pracownicy Ubisoftu zostali poproszeni o nieudostępnianie w sieci informacji na temat tego, nad jakim projektem pracują. Co wiecej, firma zaangażowała specjalne zespoły mające udzielać pracownikom pomocy prawnej i psychologicznej. Wszystko przez nasilające się ataki na twórców ze strony części społeczności internetowych. Pojawić się miały groźby, wyzwiska i nie tylko kierowane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za produkcję najnowszej odsłony Assassin’s Creed Shadows.

Istnieje zespół, który monitoruje sieci i szybko reaguje w przypadku ukierunkowanego ataku. Ubisoft podobno zapewnia również wsparcie psychologiczne i prawne dla pracowników, którzy są celem ataków z powodu ich związku z grą, a aktywność na platformach społecznościowych będzie monitorowana przez dedykowany zespół, wspierany przez prawników gotowych złożyć skargi, jeśli będzie to konieczne – czytamy w tekście PC Gamer.

Cała sytuacja jest nie do wybronienia. Jakiekolwiek działania przepełnione hejtem są całkowicie karygodne. I pozostaje trzymać kciuki za to, aby niejedna osoba odpowiedzialna za groźby została stosownie ukarana. Jedną rzeczą jest krytykowanie gry z obiektywnych pobudek. Czymś zgoła odmiennym jest hejt wobec jej twórców.

Źródło: pcgamer.com