Assassin's Creed Shadows wyciekło na stronie NSFW | Newsy - PlanetaGracza

Assassin’s Creed Shadows pojawiło się na stronie z „hentajcami”, jak to mawia mój kolega (ten sam, który pyta o nazwiska), ale to w sumie nic nowego.

Debiut nowej odsłony uwielbianego cyklu od nękanego problemami Ubisoft coraz bliżej i to w chyba w tej jednej grze nadzieja na przyszłość dla firmy. Czy się uda, czy nie – dowiemy się tego już 20 marca 2025 roku. Z kolei 31 marca najwięksi fani będą mogli zapoznać się z oficjalnym artbookiem… a w zasadzie mogą to zrobić już teraz.

Assassin’s Creed Shadows na stronie dla dorosłych

O ile tylko nie wstydzą się udać na popularną stronę „dla bardzo dorosłych”, znaną jako E-h*ntai. Na popularnym forum pojawił się bowiem jeden z największych wycieków związanych z AC Shadows do tej pory. Opublikowano tam kompletny artbook nadchodzącej gry, zawierający praktycznie wszystkie kluczowe szkice koncepcyjne, dający wgląd w proces produkcji i potencjalnie zawierający również rozrysowane, najważniejsze aspekty fabularne.

Współcześnie wielu wydawców decyduje się na wypuszczenie artbooka po premierze gry. Samo w sobie nie jest to nic dziwnego. Rzadko jednak wyciekają one przedwcześnie w całości i to na tak długo przed potencjalną datą premiery. Fani powinni mieć się na baczności, jeśli chcą „wejść” w grę „na ślepo”, bez jakichkolwiek spoilerów. Te mogą w najbliższym czasie pojawiać się w sieci. Nie wiemy, skąd artbook pojawił się w sieci, ani kto go tam tak naprawdę opublikował.

Co ciekawe, nie jest też niczym dziwnym opublikowanie takich materiałów właśnie na forum dla dorosłych. Podana wyżej strona zawiera dziesiątki, jeśli nie setki (kolega z mp1st mi powiedział) podobnych dokumentów i przedmiotów kolekcjonerskich. Stara zasada – jeśli coś przeciekasz, opublikuj to na stronie dla dorosłych, nadal działa.

Źródło: mp1st