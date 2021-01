Army of the Dead. Zobaczcie nowe zdjęcia z filmu Zacka Snydera

Produkcja Zacka Snydera zatytułowana Army of the Dead zapowiada się świetnie. Zobaczcie zdjęcia, które trafiły do sieci.

Premiera widowiska odbędzie się na platformie Netflix pod koniec bieżącego roku. Film opowie o grupie najemników, którzy planują dokonać rabunku. Nie działają jednak w zwyczajnych okolicznościach. Świat boryka się bowiem z apokalipsą zombie. Akcja będzie rozgrywała się w mieście Las Vegas, w strefie objętej kwarantanną.

Na ekranach pojawią się znani aktorzy, m.in. : Dave Bautista, Ella Purnell, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera czy Theo Rossi.

Garret Dillahunt uchylił rąbka tajemnicy na temat założeń filmu. Zombie jakie pojawią się w Army of the Dead nie będą powolne i pozbawione inteligencji. Żywe trupy mają być przerażające i szybkie. Mimo, że poruszana tematyka zdaje się być wtórna, to temat umarlaków został rzekomo potraktowany w interesujący i nowatorski sposób.

Chociaż nie doczekaliśmy się jeszcze premiery produkcji, Netflix już planuje stworzenie serialu animowanego umiejscowione w uniwersum oraz prequela.

