Arcane w teledysku Imagine Dragons. Niedługo premiera serialu w świecie LoL od Netflix

Arcane, czyli nadchodzący serial od Netflixa osadzony w świecie League of Legends doczekał się nowych materiałów. Tym razem chodzi o teledysk do singla zespołu Imagine Dragons.

Imagine Dragons ponownie komponują utwory w świecie popularnej gry MOBA.

Arcane dostało fantastyczny teledysk

Już niedługo premiera nowego serialu animowanego od Netflixa, Arcane. Jest to nie lada gratka dla fanów wciąż rozbudowywanego uniwersum League of Legends. Serial opowie historię Jinx i Vi, które wspólnie dorastały, jednak ta pierwsza w pewnym momencie podjęła nieodpowiednie wybory i zeszła na złą drogę.

Obydwie bohaterki pokazane są też w najnowszym materiale, czyli teledysku do utworu „Enemy” od popularnego zespołu Imagine Dragons. W kompozycji wystąpił gościnnie raper J.I.D. Poniżej znajdziecie cały utworów.

Co ciekawe, popularny zespół nie pierwszy raz promuje League of Legends. Już wcześniej muzycy napisali utwór promujący Mistrzostwa Świata nazwany „Warriors” z 2014 roku. Później ta sama piosenka znalazła się w filmie o wspomnianych zawodach.

Arcane wygląda jednak wyjątkowo i to samo możemy powiedzieć o teledysku. A to za sprawą naprawdę przepięknego stylu artystycznego, który może kojarzyć się niejako z animacjami od Sony Pictures Animation pokroju Spider-Man Uniwersum. W pewien sposób kojarzy się to również z niektórymi odcinkami popularnego „Miłość, Śmierć, Roboty”.

Swoiste „origin story” dwóch bohaterek szalenie popularnej gry zadebiutuje na Netflixie 7 listopada. Utwór „Enemy” jest częścią soundtracku do produkcji.