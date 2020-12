Animowany serial Spider Man powróci bez cenzury

Kreskówkę Spider Man z lat 90 obejrzymy bez cenzury na Disney+.

Spider-Man: The Animated Series swoją premierę w USA miał 19 listopada 1994. W Polsce przygody Petera Parkera mogliśmy oglądać m.in. na kanale TVP2 i Fox Kids. Chociaż wiele filmów w ramach Disney+ jest objętych cenzurą, to inaczej ma się sytuacja w przypadku omawianego przypadku.

Mowa o odcinku The Night of the Lizard. W dotychczas prezentowanej wersji nie mogliśmy uświadczyć tego, jak Lizard przypadkiem atakuje swoją żonę, podczas pojedynku z Człowiekiem-Pająkiem. Disney nie uznał by scena ta wymagała ocenzurowania. W rezultacie subskrybenci usługi, mogą obejrzeć cały epizod bez cięć. Niestety nie dotyczy to naszych rodaków, gdyż usługa streamingu Disney+ jest obecnie niedostępna w naszym kraju.

Warto nadmienić, że serial Spider-Man został w wielu momentach ugrzeczniony. Wystarczy zwrócić uwagę na nietypowy arsenał Punishera czy Morbiusa, który nie wysyłał ofiarom krwi tak jak przystało na wampira. Zabiegi te miały służyć temu aby animacja była dostosowana do młodszych widzów.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.