Pokochacie tę grę całym sercem. Fantastyczny wojenny horror w promocji za 11 zamiast za 115 złotych

Amnesia: The Bunker to nieironicznie jedna z najlepszych gier 2023 roku, absolutna perełka, która zasługuje na uwagę każdego fana horrorów.

Ostatnia Amnesia od Frictional Games zadebiutowała nie tylko w niskiej cenie, ale i od razu w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli mimo wszystko nie mieliście jeszcze okazji jej ograć, polecam to nadrobić. Wszystko dlatego, że mówimy o jednym z najlepszych horrorów ostatnich lat, zręcznie przeplatającym to, co znane, z wieloma nowymi pomysłami deweloperów.

Amnesia: The Bunker za grosze

Nie będę nikogo oszukiwał i przyznam szczerze, że bardzo nie polubiłem się z cyklem Amnesia z początków jego istnienia. Uważałem ponadto, że popularna seria wyrządziła nieco szkody grom grozy, które masowo zaczęły tę markę naśladować. Pojawiało się coraz więcej „symulatorów chodzenia”, szczególnie tych opracowywanych niskim kosztem. Niektóre może i okazały się niezłe, ale finalnie nigdy nie zapałem do nich miłością.

Amnesia: The Bunker jednak od samego początku wyglądała na coś zupełnie nowego. Gdy tylko zagrałem, potrzebowałem zaledwie dwóch wieczorów, aby tę przygodę skończyć. Gra jest może i krótka, ale za to przeładowana klimatem, gęstą atmosferą i rozwiązaniami w mechanikach, których próżno szukać gdzie indziej. Mało który horror daje graczowi aż taką swobodę, a The Bunker robi to wzorowo!

Amnesia: The Bunker to pierwszoosobowy horror osadzony w opuszczonym bunkrze podczas I WŚ. Zmierz się z czyhającymi w ciemnościach koszmarami. Szukaj i używaj dostępnych narzędzi oraz broni. Za wszelką cenę nie dopuść do zgaśnięcia światła i wydostań się cało. – głosi opis produkcji

Warto dodać, że gra ta na Steam kosztuje cały czas 114,99 zł bez promocji, więc za nieco ponad 11 złotych to oferta praktycznie nie do odrzucenia. Wojenny setting to tylko wymówka do wprowadzenia potwora rodem z Obcego: Izolacji, a także otwarcia tytułowego bunkra na wiele różnych możliwości i dróg do obrania. Naprawdę warto!

Źródło: Opracowanie własne