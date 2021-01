AMD RX 6700 i RX 6700 XT według plotek mają trafić do sklepów już niedługo. Czerwoni szykują się do poważnej ofensywy?

Powiedzmy sobie szczerze – premiery nowych kart graficznych to monstrualne rozczarowanie. O ile najnowsze modele sprzętu imponują wydajnością, to ich dostępność – podobnie jak w przypadku konsol – pozostawia bardzo wiele do życzenia.

Sprzęt firmy NVIDIA wyprzedał się w większości przypadków dosłownie w ciągu paru minut i podobnie było z nowymi, mocnymi wariantami od AMD. Nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała ulec poprawie w najbliższym czasie.

Gracze, którym nie zależy na rozgrywce w 4K i sporej ilości klatek wciąż oczekują na ogłoszenie kart AMD RX 6700 i RX 6700 XT. To sprzęt z nieco niższej półki, który wciąż nie doczekał się oficjalnej prezentacji czy nawet potwierdzenia.

Portal Cowcotland donosi, że jego źródła potwierdzają istnienie kart. Sprzęt miałby zadebiutować na rynku pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku, czyli w marcu. Jeśli karty miałyby zostać zapowiedziane na targach, to najpewniej na CES 2021, które potrwają od 11 do 14 stycznia.

Obydwa modele mają działać na architekturze NAVI 22 i zostać wyposażone w 12 GB pamięci VRAM. Będą odpowiednio słabsze od RX 6800, ale i tak powinny spełnić zapotrzebowania przeciętnego gracza, który korzysta z ekranu FullHD lub nawet 2K.

Są to oczywiście tylko plotki, które radzimy przyjmować z przymrużeniem oka. Pojawienie się rzeczonych modeli to jednak tylko kwestia czasu.

