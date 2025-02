Pełna oferta Amazon Prime Gaming na luty 2025. Pierwszy zestaw darmowych gier dostępny

Amazon potwierdził zestawy na luty 2025 roku dla wszystkich posiadaczy abonamentu Prime Gaming. Warto zaznaczyć, że to tylko część korzyści wynikających z abonamentu – subskrybenci otrzymują również dostęp do nowych filmów oraz seriali i darmową wysyłkę z Amazona. Graczy jednak najbardziej interesuje właśnie gamingowy aspekt, więc bez zbędnego przedłużania, oto gry!

Amazon Prime Gaming luty 2025:

Dostępne od dzisiaj: BioShock Infinite Complete Edition [GOG] Surf World Series [Amazon Games App] AK-xolotl: Together [Epic Games Store] Sands of Aura [Epic Games Store] The Talos Principle: Gold Edition [GOG]

13 lutego: Stunt Kite Party [Amazon Games App] The Smurfs 2 — The Prisoner of the Green Stone [GOG] Hardspace: Shipbreaker [Epic Games Store] Lysfanga: The Time Shift Warrior [Epic Games Store] Dark Sky [GOG]

20 lutego: Wolfenstein: Youngblood [Xbox i PC/Microsoft Store] El Hijo — A Wild West Tale [Epic Games Store] Colt Canyon [GOG ] Republic of Jungle [Epic Games Store] Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition [Legacy Games]

27 lutego: Night Reverie [Amazon Games App] Sine Mora EX [Amazon Games App] Redemption Reapers [Epic Games Store] Yes, Your Grace [GOG]



Jak więc widzicie – specjalnego szału nie ma, choć zestaw jest i tak całkiem niezły. Na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie bestsellerowe BioShock Infinite, czyli kolejna udana część uwielbianej serii od Kena Levine’a. Projektant pracuje obecnie nad Judas, które miałoby trafić na rynek w tym roku. Warto więc odświeżyć sobie jego wcześniejsze pomysły.

The Talos Principle, Hardspace: Shipbreaker czy Wolfenstein: Youngblood to kolejne warte uwagi tytuły zawarte w usłudze. Na szczęście mamy kilka naprawdę fajnych, ale mniej znanych, indyków: Colt Canyon, El Hijo — A Wild West Tale, Stunt Kite Party czy Yes, Your Grace. Słowem: nie jest źle, choć bywało lepiej. Ciężko i tak narzekać, za cenę 50 złotych rocznie otrzymujemy co miesiąc tak bogate zestawy gier. Warto również pamiętać o nowościach w usłudze Amazon Luna.

