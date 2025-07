Fantastyczne prezenty od Amazona. 4 gry za darmo z okazji Prime Day 2025

Prime Day 2025 ruszył na dobre, a Amazon znów częstuje graczy solidną paczką darmowych tytułów. Od dziś członkowie Prime mogą odebrać aż cztery gry, a wśród nich klasyki, horror i komiksowe RPG.

Amazon Prime Gaming na lipiec 2025 z niespodziankami Prime Day

Od 8 lipca do 11 lipca wszyscy użytkownicy Amazon Prime mogą dodać do swoich bibliotek cztery nowe produkcje. Najbardziej ograniczoną czasowo z nich jest Football Manager 2024, który można odebrać wyłącznie w trakcie trwania samego Prime Day, czyli do końca piątku, 11 lipca, do godziny 8:59 rano czasu polskiego. Gra dostępna jest na Epic Games Store i pozostaje w bibliotece na zawsze.

Football Manager 2024 [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II [GOG]

[GOG] Amnesia: The Dark Descent [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Marvel’s Midnight Suns [Epic Games Store]

Pozostałe trzy tytuły nie mają już takiego ograniczenia. Przez cały lipiec do zgarnięcia są: kultowe Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (w wersji GOG), uznany horror Amnesia: The Dark Descent oraz taktyczne RPG Marvel’s Midnight Suns, także dostępne na Epic Games Store. Każdy z tych tytułów można przypisać do konta bez żadnych opłat. Wystarczy aktywna subskrypcja Prime.

Jak zwykle Amazon nie ogranicza się wyłącznie do gier. Prime Gaming w ramach abonamentu zapewnia również miesięczny sub na Twitchu, ekskluzywne przedmioty w grach sieciowych, a w ramach Prime Day również zniżki na kontrolery Amazon Luna.

Dla tych, którzy i tak korzystają z Prime, to idealny moment na powiększenie swojej kolekcji. A jeśli nie masz jeszcze konta, to Prime Day jest też dobrym momentem na skorzystanie z wersji próbnej. Wystarczy kilka kliknięć, by odebrać kolejną porcję gier do swojej biblioteki.

Źródło: Prime Gaming