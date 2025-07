Amazon Prime Gaming na lipiec 2025. Pełna lista gier

Amazon postanowił nieco wcześniej ujawnić zestaw darmowych gier, które zostaną udostępnione w bieżącym miesiącu w ramach usługi Prime Gaming. Tym razem posiadacze aktywnego abonamentu otrzymają siedem różnych tytułów na komputery osobiste, które będzie można przypisać do kont na poszczególnych platformach i zachować na zawsze – nawet po zakończeniu subskrypcji. Zestaw jest nieco skromniejszy niż w poprzednich miesiącach, ale zawiera kilka ciekawych pozycji dla fanów różnych gatunków.

Amazon Prime Gaming na lipiec 2025. Lista tytułów

Dwa tytuły są już dostępne w usłudze. Są nimi Boxes: Lost Fragments oraz Paquerette Down the Bunburrows, obie możliwe do odebrania w sklepie Epic Games Store. Pierwsza z nich to klimatyczna gra logiczna z łamigłówkami inspirowanymi skomplikowanymi mechanizmami zamków, a druga to urocza, ale zarazem wymagająca gra o… łapaniu królików w tunelach. W kolejnych tygodniach pojawią się następne gry.

17 lipca udostępnione zostanie Endless Space 2: Definitive Edition, czyli kosmiczna strategia 4X. Obok niej mamy nowy dodatek do sandboxowej gry Besiege pod tytułem The Splintered Sea. Obie pozycje będą dostępne przez aplikację Amazon Games. 24 lipca do oferty trafią Venba, narracyjna gra o rodzinie i kuchni w hindusko-kanadyjskim domu, a także I Love Finding Wild Friends Collector’s Edition, klasyczna pozycja typu hidden object. Ostatni tytuł, Heroes of Loot, retro dungeon-crawler z pixelartową grafiką, pojawi się 31 lipca w wersji na GOG.

Amazon zapowiada również dodatkowe atrakcje w ramach Prime Day 2025, który odbędzie się od 8 do 11 lipca. Warto więc śledzić ofertę, bo mogą pojawić się niespodziewane bonusy. Podobnie stało się w czerwcu, gdy do biblioteki trafiły m.in. Tomb Raider 1–3 Remastered i Toem.

Dostępne już teraz

Boxes: Lost Fragments (Epic Games Store)

Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store)

17 lipca

Endless Space 2: Definitive Edition (Amazon Games App)

Besiege: The Splintered Sea (Amazon Games App)

24 lipca

Venba (GOG)

I Love Finding Wild Friends Collector’s Edition (Legacy Games)

31 lipca

Heroes of Loot (GOG)

