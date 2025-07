Death Stranding, Resident Evil 2 Remake i 11 innych gier za darmo w ofercie Amazon Luna

Amazon Luna na lipiec 2025 usatysfakcjonuje graczy chcących bez dodatkowych płatności ograć co najmniej kilka naprawdę potężnych hitów.

Amazon Luna rozpędza się w wakacje na całego. W lipcowej ofercie grania w chmurze przez Prime nie zabrakło ani klasyki, ani świetnych niezależnych perełek. A wszystko to bez dodatkowych kosztów dla posiadaczy abonamentu.

Lipcowe granie w chmurze z Amazon Luna

Jeśli macie aktywną subskrypcję Amazon Prime, możecie już teraz wskoczyć do kilkunastu tytułów dostępnych za darmo w Amazon Luna. Lista obejmuje zarówno krótkoterminowe, jak i całomiesięczne propozycje. Do 13 lipca dostępny będzie Resident Evil 2 Remake, kultowy horror od Capcomu, który doczekał się jednej z najlepiej ocenianych reedycji ostatnich lat.

Pozostałe tytuły można ograć aż do 1 sierpnia. Wśród nich wyróżnia się Death Stranding Director’s Cut, czyli rozszerzona edycja osobliwej gry Hideo Kojimy, w której przemierzamy postapokaliptyczną Amerykę jako Sam Bridges. Obok niego pojawia się Hollow Knight: Voidheart Edition, metroidvania uznawana za jedną z najlepszych w historii gatunku. Jest też absolutnie genialny FPS Dusk dla fanów klasyki reto w naprawdę zwariowanym i dzikim wydaniu.

Resident Evil 2 Remake – dostępne do 13 lipca

– dostępne do 13 lipca Death Stranding: Director’s Cut – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Hollow Knight Voidheart Edition – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Smerfy – Misja Złoliść – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Smurf Kart – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia World War Z – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Get Packed : Couch Chaos – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Clem – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Dusk – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Monster Truck Championship Rebel Hunter Edition – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Worms Crazy Golf – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Tiny Lands – dostępne do 1 sierpnia

– dostępne do 1 sierpnia Q.U.B.E. 10th Anniversary – dostępne do 1 sierpnia

Wszystkie gry dostępne są do uruchomienia bez pobierania. Wystarczy przeglądarka i aktywny Prime. To wygodna opcja, by nadrobić zaległości lub po prostu przetestować coś nowego bez żadnego ryzyka. Cały czas czekamy również na oficjalną rozpiskę gier za darmo w ramach lipcowego Amazon Prime Gaming.

Źródło: Amazon Luna