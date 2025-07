Amazon Prime Gaming powraca z 2. darmówkami dostępnymi od dzisiaj

Amazon Prime Gaming nie zwalnia tempa i dorzuca dziś do swojej oferty dwa kolejne prezenty. Tym razem dostajemy uznaną strategię 4X w wersji kompletnej oraz świeży dodatek do jednej z najlepiej ocenianych gier logicznych na Steamie. I jak zwykle – wszystko do zgarnięcia za darmo dla subskrybentów.

Amazon Prime Gaming z 2. darmówkami

Pierwszą z nowości jest Endless Space 2: Definitive Edition. To prawdziwa gratka dla fanów strategii 4X w klimatach science fiction. W grze wcielamy się w przywódcę jednej z galaktycznych cywilizacji i prowadzimy ją przez kolejne epoki ekspansji, wojen i dyplomacji. Do tego dochodzą badania technologii, rozwój miast i eksploracja kosmosu – wszystko okraszone klimatycznym światem od Amplitude Studios. Co ważne, wersja dostępna w Prime Gaming to edycja kompletna, zawierająca wszystkie wydane dodatki.

Druga pozycja to Besiege: The Splintered Sea – wodne DLC do kreatywnej gry symulacyjno-logicznej Besiege. Tym razem zamiast budowania lądowych machin wojennych, gracz może konstruować własne statki, łodzie i okręty podwodne. I to nie wszystko! Całość została oparta na realistycznej fizyce, więc każda konstrukcja musi faktycznie pływać, tonąć lub dryfować zgodnie z zasadami hydrodynamiki. To ciekawa zmiana tempa dla tych, którzy lubią eksperymentować.

Warto przypomnieć, że lista gier na lipiec była początkowo dość skromna, ale Amazon zdołał ją uzupełnić już o cztery niespodzianki. A teraz, dzięki Endless Space 2 i The Splintered Sea, robi się naprawdę konkretnie. Oba tytuły można przypisać do swojego konta już dziś i zatrzymać na zawsze, o ile mamy aktywną subskrypcję Prime.

