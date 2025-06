Amazon Luna na czerwiec 2025 | Newsy - PlanetaGracza

Czerwiec przynosi niezłe powody, żeby odpalić Amazon Luna. Subskrybenci Amazon Prime (czyli także Prime Gaming) znowu mogą za darmo zagrać w konkretne tytuły przez chmurę, a w tym miesiącu zestaw gier jest naprawdę różnorodny. W czerwcu 2025 w Amazon Luna pojawi się siedem tytułów dostępnych dla wszystkich posiadaczy Prime’a. Niestety, znika też prawdziwa perełka, czyli Dead Space Remake.

Amazon Prime Gaming Luna na czerwiec 2025:

Batman: Arkham Knight

LEGO DC Super-Villains

Q.U.B.E. 10th Anniversary

Garfield Kart Furious Racing

ULTRAKILL

The Jackbox Survey Scramble

Spells & Secrets

RİMS Racing

House of Golf 2

Mail Mole

Przybywa jednak kilka ciekawych pozycji. Garfield Kart: Furious Racing to szalony gokartowy wyścig, gdzie tłusty kot i jego znajomi stają w szranki z fizyką. Obok niego wskakuje LEGO DC Super-Villains, czyli porządna dawka humoru i akcji w świecie pełnym złoczyńców. A jeśli kogoś kręci pchanie sześcianów i rozwiązywanie zagadek, to Q.U.B.E. 10th Anniversary (czyli zremasterowana wersja logicznego klasyka) może przypaść do gustu.

Na deser zostają jeszcze trzy ciekawe kąski. Batman: Arkham Knight – ostatnia część trylogii Arkham, z otwartym miastem i Batmobilem. ULTRAKILL – inspirowana DOOM-em strzelanka, która wygląda jakby zjadła pięć Red Bulli i odpaliła Quake’a na dopalaczu. I na koniec zaskoczenie – Spells & Secrets, czyli kooperacyjna gra akcji w magicznej akademii, w której trochę czarujemy, trochę strzelamy i dużo pomagamy.

Amazon Luna co miesiąc dodaje nowe gry do biblioteki dostępnej w chmurze. Ze streamingowej usługi da się korzystać przez przeglądarkę z aktywną subskrypcją Prime. Wystarczy zalogować się na konto i… zacząć grać!

