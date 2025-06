Amazon Prime Gaming z 2. darmowymi grami od dzisiaj

Amazon Prime Gaming w czerwcu bez szału. Dziś dwie kolejne gry, ale bez wielkich hitów. Death Squared i Station to Station trafiły dziś do oferty.

Nie tego spodziewali się gracze opłacający abonament Prime. Czerwcowa oferta Amazon Prime Gaming okazała się faktycznie dość mizerna już tydzień temu, a dzisiejsza aktualizacja tylko to potwierdza. Dwie nowe gry zostały dodane do katalogu, ale trudno mówić tu o wielkich premierach czy głośnych tytułach, na które warto było czekać.

Cicho i skromnie w Amazon Prime Gaming na czerwiec 2025

Od dziś, około godziny 15:00, do odebrania w ramach Prime Gaming będą dwie nowe produkcje: Station to Station oraz Death Squared. Pierwsza z nich to estetyczna, minimalistyczna gra o łączeniu stacji kolejowych. To raczej relaksująca niż ekscytująca pozycja. Druga to prosta, kooperacyjna gra logiczna, w której gracze sterują małymi robotami i rozwiązują zagadki, często ze sporym naciskiem na współpracę.

Station to Station (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Death Squared (GOG)

I o ile te gry rzeczywiście mają wysokie oceny na Steamie (odpowiednio 90% i 91%), to wciąż są to produkcje raczej niszowe. Brakuje tu czegokolwiek, co mogłoby przyciągnąć większą uwagę, żadnego większego indie hitu, żadnej uznanej gry AAA, żadnej świeżej premiery. Po prostu kolejna para skromnych gier, które znikną w cyfrowej bibliotece, zanim ktokolwiek zdąży je uruchomić.

W zeszłym tygodniu Amazon dołożył do oferty Mordheim: City of the Damned i The Abandoned Planet. I choć na papierze są to cztery gry, to w praktyce Prime Gaming wypada naprawdę blado. Czerwiec 2025 to jak na razie jeden z najmniej imponujących miesięcy w historii tej usługi.

