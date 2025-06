Remedy może pracować nad spin-offem Alana Wake’a

Remedy może szykować spin-off Alana Wake’a. Gracze tropią tajemniczy projekt Doors. Spekulacje wskazują na grę z Mr. Door’em i powrót do Oceanview Motel.

Fani uniwersum Alana Wake’a nie śpią i to dosłownie. Jeden z użytkowników Reddita zebrał szereg poszlak i stworzył teorię, która może mieć więcej sensu, niż się wydaje. Według niej, tajemnicza czwarta, nadal niezapowiedziana produkcja, która będzie częścią uniwersum RCU (Remedy Connected Universe) to spin-off Alana Wake’a.

Remedy i Alan Wake po raz trzeci

Według fanowskiego śledztwa, tropy rozsiane są w wielu miejscach. Od stron Remedy, przez raporty dla inwestorów, aż po konkretne symbole pojawiające się w grach studia. Co najważniejsze, sporo wskazuje na to, że projekt należy do serii Alan Wake i pojawi się nie wcześniej niż w 2028 lub 2029 roku.

Źródłem nazwy Doors mają być symbole rozszyfrowane w Control. Chodzi o sekwencję związanych z motywem drzwi znaków w Oceanview Motel. Co więcej, Alan Wake 2 dodatkowo podsycił domysły: pojawiły się tam liczne poszlaki wskazujące na tożsamość Mr. Doora (w tym, rzecz jasna, sama postać) i jego możliwego powiązania z innym wymiarem. Fani uważają, że to wszystko nie jest przypadkowe. Remedy miało już planować grę z tym motywem w tle od 2019 roku.

Szczególnie interesujące jest też to, że według analizy finansowej Remedy, czwarty projekt nie jest powiązany z Maxem Paynem, Control 2 ani grą sieciową Condor. Warto zaznaczyć, że oprócz nich i FBC: Firebreak firma pracuje także nad Alanem Wake’iem 3. Pozostaje więc tylko… coś związanego z Alanem Wake’iem. I wszystko wskazuje, że właśnie tym ma być Doors.

Źródło: Reddit