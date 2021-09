Alan Wake 2 rzekomo w drodze. Informator zaleca jednak cierpliwość

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Bardzo możliwe, że Remedy pracuje już nad Alan Wake 2. W sieci pojawiły się doniesienia mówiące, że wyczekiwany sequel powoli się rozwija.

Przeciekiem podzielił się znany dziennikarz i informator, Jeff Grubb. Według jego informacji, Remedy szykuje grę we współpracy z Epic Games. Tytuł może być już w pełnej produkcji, ale równie dobrze może być na razie tylko w planach. Oficjalna zapowiedź gry zdecydowanie nie jest blisko.

(Remedy – red. ) pracuje z Epic Games nad produkcją Alan Wake 2, a przynajmniej jest to w fazie planowania. Więc czy to przerodzi się w coś konkretnego i realnego? Jestem pełen nadziei. Myślę, że tak. (…). Remedy jest naprawdę zajęte. Są super, super zajęci, więc będziemy musieli poczekać i zobaczyć, czy to się wkrótce zmieni w coś konkretnego. czy nie. Ale tak, Alan Wake Remastered to powrót Alana Wake’a i powiedzenie: „Hej, to jedna z naszych kluczowych serii, chcemy, żeby ludzie o niej pamiętali”. – powiedział Jeff Grubb w trakcie transmisji

Cytaty dzięki VideoGamesChronicle

Faktycznie, Remedy ma teraz ręce pełne roboty. W produkcji znajduje się spin-off Control, a to podobno nie jedyna gra studia, którą zobaczymy w najbliższych latach. Choć powstanie kontynuacji Alana Wake’a nie byłoby wielką niespodzianką, wydanie remastera starszej przygody zdaje się jeszcze bardziej zwiększać wiarygodność doniesień. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co powyższe wieści należy traktować jak niepotwierdzone plotki.