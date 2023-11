Najlepszy poziom z Alana Wake’a 2 właśnie dostał oficjalny teledysk. To przejdzie do historii

Od razu pragnę zaznaczyć, że szczególnie wrażliwi mogą uznać zarówno materiał, jak i niniejszy tekst za spoiler. Osobiście twierdzę jednak, że w sieci tak dużo pisało się o tym etapie, że nie powinniście się niczego bać. Tym bardziej że fabularnie nie zamierzam tu niczego spoilować. Mimo wszystko – ostrzegałem!

Alan Wake 2 x Old Gods of Asgard x Mr. Door

Fani „jedynki” z pewnością pamiętają Old Gods of Asgard – zespół dwójki nordyckich braci, siejących pożogę na scenie, jak i poza nią. Oryginalnie utwory tej wymyślonej kapeli odgrywa Poets of the Fall. W „dwójce” powrócili i to w roli znacznie większej niż dotychczas. Jeżeli graliście, to z pewnością wiecie, o czym mówię. Wszak na Reddicie w wątku o grze ciągle przybywają nowe pomysły związane z nieco abstrakcyjnym, lecz niezwykle udanym pomysłem Remedy.

Wielu graczy jest pewnych, że ten jeden poziom może przejść do historii komputerowej rozrywki jako parędziesiąt minut naszpikowane taką wyobraźnią, że… no, po prostu czapki z głów. I teraz możecie obejrzeć teledysk ze świetną piosenką, której odsłuchanie polecam każdemu, niezależnie od tego, czy jest fanem gry, czy nie.

Alan Wake 2 okazał się jedną z najlepszych gier tego roku. Przewodzi (wraz z Baldur’s Gate 3) w nominacjach do nagród najlepszych gier roku na The Game Awards 2023. Do tego w naszej recenzji wystawiłem grze całe 5/5, argumentując, że nie ma w zasadzie wad, a Remedy wspięło się na wyżyny projektowania survival horrorów. Cały tekst przeczytacie w tym miejscu.