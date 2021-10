Aktualizacja Xbox Series wprowadza oczekiwaną nowość. Zobaczcie, co dodano

Pojawiła się nowa aktualizacja Xbox Series. Najświeższy patch wprowadza kilka ważnych funkcji, na które fani Microsoftu liczyli od dłuższego czasu.

Najważniejszą nowinką jest wprowadzenie obsługi rozdzielczości 4K na ekranie głównym konsoli Xbox Series X. Do tej pory był on wyświetlany w maksymalnie 1080p, co nie wyglądało zbyt dobrze na ekranach 4K. Po niekrótkich testach, Microsoft wreszcie udostępnił wspomniane udogodnienie. W efekcie wyświetlane menu będzie ostrzejsze, bardziej wyraźne i bardziej czytelne.

Najnowsza aktualizacja Xbox Series wprowadza też tryb nocny – jest on dostępny również na Xbox One. Możemy dowolnie ustawiać harmonogram jego włączania. Jeśli Wasze oczy są wrażliwe na światło lub nie chcecie zbyt mocno oświetlać swojego pokoju nocą, tryb ten pozwoli Wam na zmniejszenie jasności wyświetlanego obrazu. Dodatkowo dodano filtr niebieskiego światła, jednak jest on dostępny tylko na Xbox Series. Co ciekawe, filtr ten nie wpływa na wygląd zrzutów ekranu.

Ostatnia nowość także jest warta uwagi. Wprowadzono menu Quick Settings, dzięki któremu osoby korzystające z opcji dostępności uzyskają łatwiejszy dostęp do wybranych funkcji konsoli. Menu to trafiło również na Xbox One.

Omawianą aktualizację można już pobierać i instalować na konsolach.