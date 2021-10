Aktualizacja Returnal 2.0 dodaje do gry dwie długo wyczekiwane nowości

Niedawno wyszła aktualizacja do gry Returnal o numerze 2.0, która wprowadza dwie długo wyczekiwane nowości. Jedna z nich umożliwi graczom zawieszenie rozgrywki, aby móc do niej wrócić później.

Nie obyło się też bez stosownego wideo, które prezentuje to, co aktualizacja 2.0 do Returnal wprowadza. Pierwszym „ficzerem” jest niesamowicie rozbudowany tryb fotograficzny, w którym najpewniej dosłownie pomyślano o wszystkim. Rzućcie okiem, jak ten prezentuje się w akcji:

Filtry, zabawa światłem, specjalne efekty graficzne, manipulacja kamerą i wiele, wiele więcej. Robi to wrażenie i moim zdaniem powinien tak wyglądać każdy tryb fotograficznych w grach, gdzie twórcy się na niego decydują.

Drugi dodanym elementem jest nowy przycisk w menu pauzy gry. Ten pozwala w dowolnym momencie zapisać obecnie trwający cykl, aby później do niego powrócić. Jest to funkcjonalność, której masie graczy brakowało i aż dziw bierze, że dopiero teraz pomyślano o jego dodaniu. Na szczęście wraz z najnowszym patchem w końcu to dodano. Pewnie niejedna osoba zdecyduje się z tego powodu powrócić do Returnala.