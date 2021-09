Aktualizacja PS5 wprowadza błąd, który może namieszać w Waszych bibliotekach gier

Aktualizacja PS5 21.02-04.00.00 wprowadziła do konsoli błąd, który wpływa na wyświetlanie niektórych gier w bibliotekach użytkowników. Wasze kolekcje mogą nieco się zmienić.

Nietypowy bug podmienia ikonki wybranych produkcji na ich starsze wersje. W moim przypadku stało się tak z FIFA 21, Deathloop, Shadow of the Colossus i Dreams. Gracze donoszą również, że wspomniana aktualizacja PS5 usunęła oznaczenia „PlayStation Hits” z niektórych gier.

Wygląd mojej biblioteki gier po aktualizacji PS5 21.02-04.00.00

„Nowe” ikonki to najpewniej ich najbardziej podstawowe wersje. Widać to chociażby po Deathloop, którego ikona jest bardzo, bardzo prosta. Nie widać na niej też loga gry. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Dreams i FIFA 21, choć tam grafiki zmieniły się tylko na te z wcześniejszych wersji gier. W przypadku Shadow of the Colossus zmiana jest dużo mniejsza. Z okładki produkcji zniknął jedynie tytuł gry, a reszta obrazka pozostała niezmieniona.

Możliwe, że Sony w niedalekiej przyszłości załata ten błąd. Póki co musimy liczyć się ze zmienionymi ikonami w bibliotece. To raczej kosmetyczna niedogodność i myślę, że nie napsuje Wam zbyt mocno krwi. No chyba, że mocno zależy Wam na tym, jak prezentują się gry w Waszej cyfrowej kolekcji.