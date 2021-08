Aktualizacja PS4 wprowadzi nowe funkcje. Sony już ją testuje

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W becie znajduje się aktualnie nowa aktualizacja PS4. Sony testuje parę zupełnie nowych, ciekawych funkcji. Jedna z nich ucieszy posiadaczy PS5.

Sony ma ręce pełne roboty. Niedawno opublikowano wersję beta nowej aktualizacji PS5, a teraz nadchodzi spora aktualizacja PS4. Posiadacze obu konsol mogą liczyć na ciekawe nowości, a także na parę usprawnień tych obecnych już funkcji.

W przypadku starszej generacji nie ma co jednak liczyć na rewolucyjne nowości. Jak informuje PlayStation Lifestyle, wprowadzono jedną ważniejszą funkcję, a i tak będzie ona istotna tylko dla osób posiadających PlayStation 5.

Jeśli macie obie konsole i czasem wracacie do PS4, nowa aktualizacja pozwoli Wam zobaczyć trofea z PS5 na czwartym PlayStation. To umiarkowanie przydatna nowość, ale ułatwi życie niektórym łowcom pucharków.

Wprowadzono też drobne zmiany w konwersacjach grupowych. Założyciel rozmowy będzie mógł usuwać wybrane wiadomości z konwersacji, jeśli uzna to za stosowne. Co więcej, jeśli zablokujemy kogoś, z kim jesteśmy (tylko we dwójkę) w konwersacji, będziemy mogli od razu opuścić wszystkie takie grupy.

Rozbudowano również funkcje kontroli rodzicielskiej. Kiedy zmiany wejdą w życie, będziemy mogli zablokować swoim pociechom dostęp do wybranych środków komunikacji. Oczywiście dziecko może poprosić o odblokowanie dostępu, o czym otrzymamy zostaniemy poinformowani w aplikacji PlayStation lub z poziomu samej konsoli.

Miejcie na uwadze, że wszystkie te zmiany są aktualnie testowane. Niewykluczone, że nie wszystkie nowości trafią do konsoli w najbliższej aktualizacji. Wszystko stanie się jasne przy okazji opublikowania oficjalnego patcha.