Nowa aktualizacja PS4 8.00 wprowadza sporo nowości w konsoli. Zmieniono kilka ważnych funkcji i dodano parę świeżych rozwiązań.

Przygotowania do nowej generacji konsol ruszyły pełną parą. Sony wprowadziło nową łatkę systemową do PlayStation 4.

Aktualizacja PS4 8.00 poza standardową optymalizacją oprogramowania niesie ze sobą też kilka dość istotnych zmian.

Po pierwsze, zunifikowano grupowe czaty. Od teraz możemy pisać i komunikować się głosowo z tymi samymi grupami, bez zbędnego przełączania się pomiędzy okienkami. Dodatkowym udogodnieniem w kwestii komunikacji jest dodanie możliwości wyciszenia wszystkich użytkowników za pomocą jednego przycisku w Quick Menu.

Z menu konsoli znika opcja tworzenia grupowych wydarzeń i prywatnych społeczności. Funkcje nie cieszyły się zadowalającą popularnością i Sony zdecydowało się je ostatecznie usunąć. Istniejące już społeczności nie zostaną usunięte.

Poprawiono również weryfikację dwuetapową, która pozwoli teraz na użycie zewnętrznych weryfikatorów. Ponadto zabezpieczenie będzie teraz dostępne na telefonach, samej konsoli i w przeglądarce.

Dodatkowo usprawniono system kontroli rodzicielskiej, który pozwoli teraz na bardziej zaawansowane nakładanie stosownych ograniczeń.

Ostatnią nowością jest dodanie do PS4 sporej ilości awatarów, które pozwolą wam udekorować swój profil. Wśród nich znalazły się obrazki z między innymi Knack, God of War, The Last of Us Part II, Journey i wiele więcej.

Pełną listę zmian znajdziecie w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.