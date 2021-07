A Plague Tale: Innocence PC vs. Xbox Series X. Czy na komputerach zawsze lepiej?

Do sieci trafiło porównanie graficzne A Plague Tale: Innocence wersji na PC i Xbox Series X. Obie edycje radzą sobie naprawdę dobrze, ale bez wątpienia jedna z nich może pochwalić się minimalnie lepszą grafiką.

Na samym początku warto nadmienić, że do walki z Xbox Series X stanął komputer wyposażony w AMD Ryzen 9 5900X i RTX 3080. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z obecnie naprawdę drogim sprzętem. Z tego powodu nie powinien nikogo zdziwić fakt, że akurat wydanie PeCetowe wypada nieco lepiej w tym zestawieniu. Poniżej możecie zobaczyć wszelkie różnice:

Po pierwsze zwróciłem na początku uwagę na cienie. Te na Xbox Series X są zdecydowanie ciemniejsze, co ma w mojej opinii spory wpływ na odbiór klimatu gry. Często ujęcia na PC są zdecydowanie ostrzejsze, aczkolwiek w samych cutscenkach ciężko to zauważyć. Warto wspomnieć, że konsola Microsoftu ma zablokowany framerate na 60 FPS, ale trzyma się go naprawdę stabilnie. Wspomniana wyżej konfiguracja komputera wyciąga na spokojnie ponad te 100 klatek na sekundę, często zbliżając się do aż 120.

Bez wątpienia to porównanie pokazuje, że A Plague Tale: Innocence sprawuje się lepiej na PC. Mimo to, jestem pod ogromnym wrażeniem wydania na Xbox Series X. Moim zdaniem ciemniejsza oprawa graficzna, a nawet miejscowy brak wyostrzenia obrazu sprawiają, że całość wygląda delikatnie mroczniej. Innym z atutów jest fakt, że Xbox Series X kilka razy tańszy od PeCeta, na którym również testowano grę.

Szkoda tylko, że na nagraniu nie pojawia się też edycja na PS5, ponieważ ta trafiła w tym miesiącu do oferty PS Plus. Na pewno sporo naszych czytelników chciałoby zobaczyć, jak wygląda na tle omawianych w artykule wersji.