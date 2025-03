Kilka dni temu studio Santa Monica skomentowało pojawiające się już od jakiegoś czasu w sieci plotki. Dotyczyły one potencjalnego ujawnienia odświeżenia pierwszej odsłony słynnego cyklu gier God of War. Według tych doniesień 22 marca mieliśmy otrzymać oficjalną odpowiedź. Tego właśnie dnia odbędzie się 20-lecie serii. Deweloperzy ujawnili natomiast, że podczas świętowania nie otrzymamy żadnych zapowiedzi. Ostatecznie jednak gracze nie pozostaną z niczym. Sony przygotowało niespodziankę dla fanów God of War.

20. rocznica God of War. Darmowa aktualizacja w prezencie

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się wpis, w którym czytamy, że wszyscy posiadacze gry God of War: Ragnarok otrzymają 20 marca darmową aktualizację na PC oraz konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. Ta zaś doda do produkcji specjalny pakiet Dark Odyssey. Jak czytamy w ogłoszeniu, inspiracje czerpano tutaj z roboczej nazwy God of War (2005) oraz skórki, która pierwotnie pojawiła się w God of War II jako nagroda za ukończenie gry na poziomie trudności God Mode. To właśnie dlatego zdecydowano się na czarno-złoty motyw.

Wszelkie dodatki będziemy mogli odebrać z dowolnej skrzyni z utraconymi przedmiotami zarówno w grze podstawowej, jak i (automatycznie) w dodatku Valhalla. Pakiet obejmuje:

Nowy wygląd Kratosa Skórka Dark Odyssey dla Kratosa Zbroja Dark Odyssey (napierśnik, naramienniki, pas)

Nowe stroje dla towarzyszy Dark Odyssey Vestment dla Atreusa Dark Odyssey Witch Frock dla Freyi

Nowe wyglądy dla broni Dark Odyssey Leviathan Axe + Dark Odyssey Knob Dark Odyssey Blades of Chaos + Dark Odyssey Handles Dark Odyssey Draupnir Spear + Dark Odyssey Hind

Nowe tarcze i ozdoby Dark Odyssey Guardian Shield Dark Odyssey Dauntless Shield Dark Odyssey Stone Wall Shield Dark Odyssey Shatter Star Shield Dark Odyssey Onslaught Shield Dark Odyssey Spartan Aspis Shield Dark Odyssey Rönd



Nowe skórki dla broni odblokowują się po osiągnięciu najwyższego poziomu ulepszeń. Studio dodało również funkcję „Edycji wyglądu”, pozwalającą na zmianę wyglądu tarcz i akcesoriów bez zmiany ich statystyk.

Nowe gadżety na 20-lecie God of War

Santa Monica Studio przygotowało także limitowaną kolekcję gadżetów, w tym:

Grafiki Cook and Becker – nowe ilustracje obejmujące kluczowe momenty serii.

– nowe ilustracje obejmujące kluczowe momenty serii. Płyty winylowe od Laced Records – kolekcja 13 winyli z muzyką ze wszystkich odsłon serii.

– kolekcja 13 winyli z muzyką ze wszystkich odsłon serii. Koszulki Insert Coin – seria ubrań inspirowana 9 grami z serii, utrzymana w czarno-złotej kolorystyce.

Źródło: PlayStation Blog