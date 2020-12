15 gier za darmo od Epic Games – święta jeszcze przed wigilią

Epic Games chce kontynuować tradycję sprzed roku. Już za kilka dni rozpocznie się pogram rozdawania gier za darmo i będzie ich wiele.

Przedświąteczny szał rozpocznie się dla graczy znacznie szybciej. Epic Games targnął się na swoje oszczędności i raz jeszcze odda w nasze łapki darmowe gry. Akcja rozpocznie się już 17 grudnia.

Od tego dnia warto śledzić aktualności na stronie Epic Games Store, bowiem co 24 godziny wskoczy na platformę coś nowego i bezpłatnego. Każdy z wyróżnionych tytułów przypiszemy na zawsze. Pamiętajcie jednak, że od momentu pojawienia się gry mamy tylko jeden dzień, aby zachować ją dla siebie i potomnych.

Jakich gier możemy się spodziewać? Poprzednim razem były to m.in. Into the Breach, Celeste, FTL, czy Ape Out i chyba w tych kategoriach powinniśmy rozpatrywać prawdopodobnych prezentów. Spodziewajcie się więc przede wszystkim ciekawych indyków, ale może i pojedynczych wysokobudżetowych produkcji starszej daty.

Tymczasem możemy odebrać jeszcze dwie inne darmowe gierki z Epic Games. Do 17 grudnia będzie aktywna promocja na Pillars of the Eternity oraz Tyranny.

Grzegorz Rosa